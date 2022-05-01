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Автор Дмитрий Плотников

На "Азовстали" есть генерал из числа наёмников, который на связи с Зеленским

Силовые структуры

В Мариуполе на территории меткомбината "Азовсталь" может находиться некий "генерал из числа иностранных наёмников", который якобы постоянно находился на связи с Владимиром Зеленским.

На "Азовстали" есть генерал из числа наёмников, который на связи с Зеленским

Об этом заявляет эвакуированная сотрудница завода. По словам женщины, боевики не давали гражданским выходить с территории промзоны.

Украинские националисты приходили и рассказывали, что у нас где-то в бункере сидит генерал, его назначили, он член "Азова"*, но из наёмников, и этот генерал лично на связи с президентом Зеленским, сообщает женщина.

"Может быть и Зеленский отдавал эти приказы", — говорит она.

По данным Министерства обороны России, 1 мая, с территории завода эвакуировали 80 гражданских. Специально для них открыли гумкоридор и обеспечили "режим тишины". В ведомстве отмечают, что мирным гражданам предоставлен ночлег и медпомощь.

В свою очередь, Зеленский сообщил о выходе с завода примерно 100 человек, которые едут на территорию, подконтрольную Украиной. Глава Украины заявил, что Киев совместно с ООН работают над эвакуацией остальных мирных жителей.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир зеленский
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