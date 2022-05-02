Депутат Бородай: за штурвалами украинских самолётов сидят иностранные наёмники

Серьёзное преимущество российской армии над украинской очевидно по ряду параметров — бронетехнике, артиллерии и ракетному вооружению. Также армия России доминирует в воздухе. Такое мнение высказал экс премьер-министр ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.

Он заметил в интервью Украине.ру, что появление в небе украинской авиации, которая, казалось бы, давно уже должна быть разбита, объясняется переброской самолётов из стран Варшавского договора, у которых сохранились огромные запасы советского вооружения.

По словам депутата, эти самолёты переоборудуют и доводят до современных стандартов. Также есть проверенная информация, что часто в кабинах машин сидят не украинские лётчики, а иностранцы, добавил собеседник издания.

"Потому что украинские экипажи, имевшие лётный и боевой опыт, уже давно выбиты, и сейчас за штурвалами якобы украинских самолётов сидят иностранные наёмники", — заявил депутат.

Он также признал, что сложности в снабжении российской армии вооружением существуют, поскольку для ВПК страны такой масштаб боевых действий явно "оказался тяжеловат".