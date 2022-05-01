Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной

Как сообщают в соцмедиа, в США тайно вывезли курсантов и пилотов ВВС Украины, которые должны пройти курс обучения пилотированию и боевому применению F-16.

Ранее СМИ сообщали, что эти "старые", но сильно модернизированные и проверенные тысячами боёв по всему миру самолёты ВВС США будут переданы Украине в рамках ленд-лиза (который, кстати, был запущен ещё до начала СВО, 19 января 2022 года).

Отметим, что F-16 действительно считается на Западе "Porsche в мире истребителей" — из-за глубоко модернизированной авионики, большой номенклатуры вооружения, высокотехнологичного радара. Ими пользуются ВВС множества стран, включая Японию, Израиль, Германию, Румынию, и т. д.

Конечно, командование ВВС Украины, как и военно-политическое руководство Киева, заявляло (на официальных страницах в запрещённом и заблокированном в РФ Facebook и на брифингах), что США якобы "не поставило нужных самолётов", что обучение не проводится.

Однако, как известно, власти Украины врут по 100 раз в день — взять хотя бы раскрученный миф о пилоте "Призрак Киева", который оказался… духоподъёмным враньём. ВВС Украины официально признало, что такого пилота … никогда не было, а "Призрак" — это собирательный образ украинских лётчиков.

Таким образом, будем считать, что американские самолёты с пилотами из бывших курсантов ВВС Украины всё-таки сойдутся в небе с ВКС России.

Если будут бои — чем они закончатся?

"Самолёты ВКС РФ, особенно 4 и "плюсовых" поколений — отличные, не стоит недооценивать их. Достаточно почитать-послушать отзывы пилотов стран Запада, да и "не диванных" военных экспертов. Плюс почти весь лётный состав прошёл "песочницу" — операцию в Сирии", — заявил Pravda.Ru экс-командир одной из эскадрилий ВВС СССР и РФ Сергей В.

"Бояться появления "Боевого сокола" в воздушных боях не надо, но и "гусарить" — смертельно опасно, недооценивать вражеский самолёт нельзя, нужно готовиться. И всё зависит от того, кто будет за штурвалом — курсант Украины или пилот НАТО", — добавил лётчик.

Впрочем, более точный и развёрнутый ответ Pravda.Ru дал автор и руководитель популярного авиапроекта Fighterbomber.

"F-16 это один из самых простых и дешёвых истребителей на вооружении США. Для хохлов он подойдёт идеально, ибо умеет и бомбить, и работать по воздуху, и всё что надо. Разумеется на подготовку лётчика уровня курсанта Украины на F-16 надо минимум где-то полгода, но через полгода они уже смогут взлетать. Не воевать конечно, но летать да. А когда научатся и воевать, то от них в живых останется пару человек. И надо будет отправлять второй курс на обучение", — ранее писал он.

"К тому же к F-16 нужно всё своё. И инженеров (которых тоже надо обучить), и специальную технику и вооружение. Это долго. Но это всё работает, если они не отправили их переучиваться много раньше", — отметил эксперт.

Кто же из ВКС РФ сойдётся в воздушном бою с F-16?

"Сойдутся Су-35С, без вариантов. Также, возможно, и Су-30, и МиГ-31, причём МиГ-31 на нашей территории", — заявил бывший военлёт.

Увы, но есть вариант, что за штурвалами "Соколов" будут сидеть не молодые курсанты, а наёмники — бывшие пилоты F-16 из стран Запада. Что же тогда?

"Если будут сидеть наёмники, это будет тяжёлая заруба. Всё будет зависеть от тактической обстановки на момент собственно боя — ибо обе стороны будут использовать своё ПВО в своих интересах. Многое будет зависеть и от вооружения, которое будет на F-16. Я, разумеется, предполагаю, что оно будет лучшим из того, что может нести самолёт. И несмотря на наше преимущество в количестве самолётов — легко не будет точно", — делится Fighterbomber с Pravda.Ru.

"Су-35, как мне кажется, из-за всего комплекса ТТХ, включая особенно сверхманёвренность, с вероятностью с 0,8 "делает" F-16 с украинским пилотом в бою "один на один", с наёмником — тут 0,55 вероятность. Вопрос, какими будут условия боёв, если таковые будут", — добавляет к словам "Файтербомбера" экс-комэск.

Также на Украину, по данным прессы, будут переданы истребители МиГ-29AS ВВС Словакии.

"МиГ-29 — д****о, у него нет ракет дальнего боя, сравнимых с Р77, которые есть у F-16", — заключает Fighterbomber.

"Совершенно согласен с коллегой, Миг-29 против Су-35, Су-30 "не пляшет". Он привычнее украинским ВВС, конечно, но мы видим, как наши ВКС "кладут" украинские МиГи с первого дня СВО", — добавил бывший офицер ВВС СССР.