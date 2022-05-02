Захваченным в плен британским наёмникам в ДНР грозит смертная казнь

Генпрокуратура ДНР предъявила обвинение наёмникам из Великобритании, воевавшим на стороне киевского режима. За тяжкие преступления им грозит смертная казнь.

Генеральной прокуратурой Донецкой народной республики были возбуждены уголовные дела в отношении троих иностранцев, которых взяли в плен во время боестолкновений с украинской армией. Шон Пиннер и Эйден Дэниэл Джон Марк Аслина (Эслин) являются гражданами Великобритании, а Саадун Брагим имеет гражданство Марокко.

Согласно собранным прокуратурой данным, трое наёмников вели боевые действия против ДНР.

"Обвиняются […] в наёмничестве и совершении группой лиц по предварительному сговору действий, направленных на насильственный захват власти в ДНР", — гласит текст обвинения.

За наёмничество законодательство республики предусматривает наказание в виде тюремного заключения от 3 до 7 лет. Что касается попытки насильственного захвата власти, за неё наказание строже — от 12 до 20 лет лишения свободы. Если же есть отягчающие обстоятельства, например военное время, суд может приговорить обвиняемых к расстрелу.

В сообщении Генеральной прокуратуры ДНР уточняется, что на наёмников не распространяются положения "Женевской конвенции об обращении с военнопленными". Сейчас иностранные боевики находятся под стражей и продолжают давать "развернутые показания".