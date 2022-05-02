Генпрокуратура ДНР предъявила обвинение наёмникам из Великобритании, воевавшим на стороне киевского режима. За тяжкие преступления им грозит смертная казнь.
Генеральной прокуратурой Донецкой народной республики были возбуждены уголовные дела в отношении троих иностранцев, которых взяли в плен во время боестолкновений с украинской армией. Шон Пиннер и Эйден Дэниэл Джон Марк Аслина (Эслин) являются гражданами Великобритании, а Саадун Брагим имеет гражданство Марокко.
Согласно собранным прокуратурой данным, трое наёмников вели боевые действия против ДНР.
"Обвиняются […] в наёмничестве и совершении группой лиц по предварительному сговору действий, направленных на насильственный захват власти в ДНР", — гласит текст обвинения.
За наёмничество законодательство республики предусматривает наказание в виде тюремного заключения от 3 до 7 лет. Что касается попытки насильственного захвата власти, за неё наказание строже — от 12 до 20 лет лишения свободы. Если же есть отягчающие обстоятельства, например военное время, суд может приговорить обвиняемых к расстрелу.
В сообщении Генеральной прокуратуры ДНР уточняется, что на наёмников не распространяются положения "Женевской конвенции об обращении с военнопленными". Сейчас иностранные боевики находятся под стражей и продолжают давать "развернутые показания".
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