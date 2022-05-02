Неонацист из полка "Азов"* пытался покинуть Мариуполь под видом мирного жителя

Боевик из националистического полка "Азов"* пытался покинуть Мариуполь под видом мирного жителя.

Некоторые нацисты воспользовались эвакуацией гражданских лиц с металлургического комбината "Азовсталь", однако были задержаны на этапе фильтрации и теперь дают показания о своих преступлениях.

Один из задержанных рассказывает, что сам он, конечно, мирных граждан не убивал.

На вопрос, почему украинские войска стреляли по машинам мирных граждан, он отвечает, что, наверное, эти машины "слишком быстро ехали или имели какие-то отличительные знаки".

Также нацист рассказал, что жителей многоэтажных домов не эвакуировали, когда ВСУ занимали позиции в квартирах этих домов.

Журналист НТВ задаёт вопрос, "на что же рассчитывает теперь пленный?". Бандеровец, на груди которого наколоты фашистская свастика и эмблемы запрещённых организаций в России, наивно полагает его "поймут и простят".

На видеоролике он уверяет, что "не привлекался" и в преступлениях не участвовал. Очередной "повар" из "Азова"*.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.