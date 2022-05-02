The New York Times: в ВСУ пытались захватить главу Генштаба ВС России Герасимова

В воскресенье, 1 мая, на позициях российских войск под Изюмом якобы побывал начгенштаба ВС России Валерий Герасимов. Об этом сообщает The New York Times.

Газете об этом рассказал некий высокопоставленный чиновник из Украины, а также два чиновника из США, которые подтвердили информацию о визите Герасимова в Харьковскую область.

Киевский режим утверждает, что ВСУ пытались выследить и уничтожить начальника российского Генштаба, но пока разрабатывали план, Герасимов уже уехал в Россию. Однако операция не была отменена, и боевики нанесли удар по местной школе №12, зная, что высокопоставленного офицера там уже нет.

ВСУ сообщает, что этим ударом уничтожено 200 российских военных и один генерал, пишет The New York Times.

США визит российского командования подтвердили, но сообщили, что никаких данных об ударе украинской армии по школе в Изюме и российских убитых, у них нет.