МИД Латвии призывает граждан покинуть территорию ПМР из-за ситуации в регионе

Министерство иностранных дел Латвии обратилось к своим гражданам, чтобы те покинули территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В ведомстве призывают отказаться от поездок в регион.

Это объявление латвийского МИД связано с деятельностью вооружённых сил недалеко от границы Молдавии.

Во вторник, 26 апреля, совет безопасности Приднестровской Молдавской Республики принял решение о вводе "красного" уровня террористической опасности из-за взрывов инфраструктуры и учреждений государства. В настоящее время силовики переведены на усиленный режим несения службы.