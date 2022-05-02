НМ ЛНР: в Рубежном найдены тела расстрелянных военными ВСУ мирных жителей

В освобождённом рубежном находят тела мирных жителей. Об этом рассказывает военный оборонного ведомства ЛНР с позывным "Ниндзя". В частном секотре за Центральным рынком находились самые ярые нацисты.

Жители населённого пункта сообщают, что их выгоняли из домов, а тех, кто сопротивлялся просто расстреливали.

"Находили потом мы тела мирных жителей, которые погибли — при осмотре было видно, что они были расстреляны в упор", — цитирует военного РИА Новости.

Украинская армия, отступая, пыталась скрыть брошенное иностранное вооружение и следы военных преступлений, поэтому бойцы открывали огонь по жилому сектору.