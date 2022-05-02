В освобождённом рубежном находят тела мирных жителей. Об этом рассказывает военный оборонного ведомства ЛНР с позывным "Ниндзя". В частном секотре за Центральным рынком находились самые ярые нацисты.
Жители населённого пункта сообщают, что их выгоняли из домов, а тех, кто сопротивлялся просто расстреливали.
"Находили потом мы тела мирных жителей, которые погибли — при осмотре было видно, что они были расстреляны в упор", — цитирует военного РИА Новости.
Украинская армия, отступая, пыталась скрыть брошенное иностранное вооружение и следы военных преступлений, поэтому бойцы открывали огонь по жилому сектору.
Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.