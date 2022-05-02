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Автор Дмитрий Плотников

Пленный ВСУшник рассказал о раздаче им наркотиков под видом обезболивающих

Силовые структуры

Всё больше украинцев попадает в плен к ВС РФ в ходе военной спецоперации России.

Пленный ВСУшник рассказал о раздаче им наркотиков под видом обезболивающих

Сдавшийся в плен украинский боевик Александр Курьянов-Симоменко сообщил о раздаче в ВСУ психоактивных "лекарств", вызывающих зависимость.

По его словам, это наркотические вещества.

"Выдают наркотики или обезболивающие, не знаю, как они называются, у людей они вызывают зависимость. Люди не боятся и "обезболиваются". Раненые сами спокойно уходят... Их не вывозили, они принимали это обезболивающее и шли спокойно сами. Прибывало оно от руководства", - рассказывает боевик нацбатальона.

Он также говорит, что видел собственными глазами, как раненые солдаты принимали это "обезболивающее", после чего могли продолжать бой.

Ранее сдавшийся ВСУшник рассказал, что командиры бросили умирать 90 человек и сбежали. В обращении к своим родным пленный отметил, что с ним обращаются хорошо и ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы наркотики
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