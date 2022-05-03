Российские военные уничтожили ракетами пять пунктов управления ВСУ

Несколько пунктов управления ВСУ уничтожено за день в результате ракетных ударов ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

По информации военного ведомства, накануне, 2 мая, ракетами воздушного базирования нанесены по пяти пунктам управления украинских военных. В частности, уничтожены командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад.

Также удары нанесены по 25 опорным пунктам, а также местам скопления бойцов и техники ВСУ, запрещённого в РФ нацбатальона "Айдар"* в районе населённого пункта Александровка.

Кроме того, в окрестностях Покровского в Днепропетровской области уничтожен склад с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.

Сообщается также об уничтожении четырёх пусковых установок ЗРК "С-300" и радиолокационной станции в районе населённого пункта Межевая.

Всего за минувший день российские военные нанесли удары ракетами воздушного базирования по 36 украинским военным объектам.

* "Айдар" — националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории РФ