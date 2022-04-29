Российские ракетчики уничтожили обстрелявший Херсон комплекс "Точка-У"

Российские военные уничтожили украинский ракетный комплекс "Точка-У", обстрелявший 27 апреля жилые кварталы Херсона, заявили в Минобороны РФ.

"В районе села Гороховое Николаевской области выявлена и уничтожена вместе c боевым расчётом пусковая установка украинского ракетного комплекса "Точка-У", с которой… был нанесён удар по жилым кварталам города Херсон", — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего за прошедшую ночь российские ракетчики уничтожили 13 украинских военных объектов.

Вечером 27 апреля ВСУ обстреляли ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня центральную часть Херсона.

По данным Минобороны, целями ударов стали жилые кварталы в районе проспекта Ушакова. Сообщается, что подразделениям ПВО ВС РФ удалось отразить ракетную атаку, сбив над городом 12 снарядов РСЗО и две "Точки-У". Фрагменты одной из них упали в Шевченковском парке.

В Минобороны назвали ракетный удар по жилым кварталам Херсона военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права.