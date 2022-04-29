Российские военные уничтожили украинский ракетный комплекс "Точка-У", обстрелявший 27 апреля жилые кварталы Херсона, заявили в Минобороны РФ.
"В районе села Гороховое Николаевской области выявлена и уничтожена вместе c боевым расчётом пусковая установка украинского ракетного комплекса "Точка-У", с которой… был нанесён удар по жилым кварталам города Херсон", — говорится в сообщении военного ведомства.
Всего за прошедшую ночь российские ракетчики уничтожили 13 украинских военных объектов.
Вечером 27 апреля ВСУ обстреляли ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня центральную часть Херсона.
По данным Минобороны, целями ударов стали жилые кварталы в районе проспекта Ушакова. Сообщается, что подразделениям ПВО ВС РФ удалось отразить ракетную атаку, сбив над городом 12 снарядов РСЗО и две "Точки-У". Фрагменты одной из них упали в Шевченковском парке.
В Минобороны назвали ракетный удар по жилым кварталам Херсона военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.