Бастрыкин о ходе следствия по разработке биооружия: "Все изветны"

Сотрудники Следственного комитета РФ смогли определить круг лиц, которые причастны к разработке биологического оружия на Украине.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, среди этих лиц представители Пентагона и компаний-подрядчиков из США. Анализ документов из этих лабораторий дал возможность чётко определить круг лиц, которые связаны с данной опасной деятельностью на Украине, отметил Бастрыкин.

Председатель следкома отмечает, что с 2005 г. США вложили в биологические программы в Незалежной свыше 224 млн долларов. Специалисты из Штатов уже более 15 лет "модернизировали и переоснащали" 30 украинских научных учреждений министерств сельского хозяйства и здравоохранения.

СКР выяснил, что американцы проводили работу и на нескольких санэпидемиологических объектах Министерства обороны Украины.