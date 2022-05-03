Генерал-лейтенант Пуликовский: поставки оружия для ВСУ — бизнес-проект Запада

По мнению генерал-лейтенанта запаса Константина Пуликовского, западные страны поставляют Украине оружие, исходя из собственных интересов. Он убеждён, что накачивание ВСУ военной техникой стало экономическим проектом Запада.

"Во-первых, дать им всё старое и ненужное. Во-вторых, запустить военно-промышленный комплекс в своих странах, чтобы они могли выпускать более новое оружие и заменить то, что будет уничтожено", — заявил Пуликовский в интервью телеканалу "Краснодар".

Генерал-лейтенант назвал госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина "ведущими американскими бизнесменами". По его мнению, они "ведут на убой" украинских военных, поскольку всё оружие Запада будет уничтожаться.