The Times: украинский лейтенант пожаловался на коррупцию и воровство в ВСУ

Солдаты украинской армии не получают необходимые средства, которые направляют в Киев страны Запада, из-за коррупции в стране. Об этом заявил украинский лейтенант, который пожелал не называть своего имени. Он отметил, что воровство встречается даже в батальонах.

"Например, якобы куплены доски и металл для укрепления траншей на сумму около 20 тысяч долларов. Никто из нашего руководства не может объяснить, куда на самом деле пошли эти деньги", — рассказывает офицер ВСУ в интервью The Times.

Он признаётся, что многие военные готовы покинуть ряды украинской армии именно из-за коррупции и воровства. Солдаты вынуждены вести боевые действия с оружием времён Второй мировой войны. Кроме того, украинские военные испытывают дефицит с питанием и одеждой, несмотря на финансовую помощь со стороны стран НАТО.