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Автор Юлия Миленина

ВС РФ ракетами "Оникс" нанесли удар по военному аэродрому в районе Одессы

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ с помощью высокоточных ракет "Оникс" нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ВС РФ ракетами "Оникс" нанесли удар по военному аэродрому в районе Одессы

На брифинге он отметил, что через этот аэродром осуществлялась доставка на Украину иностранного вооружения.

"Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2", а также с ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран", — сказал Конашенков.

В Минобороны также добавили, что за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников.

Ранее депутат бундестага Жаклин Настич раскритиковала руководство ФРГ за планы по обучению представителей ВСУ. По её словам, Германия подставляет не только себя, но и другие европейские страны. Подобная политика, пояснила Настич, может привести к ядерному конфликту.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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