ВКС РФ нанесли удар по военному аэродрому Школьный в Одессе

Военно-космические силы России нанесли ракетный удар по военному аэродрому Школьный в Одессе.

Местные Telegram-каналы сообщают, что на аэродроме находилась военная авиация ВСУ.

"Судя по стоп-кадру с видео, удар нанесен по месту базирования в аэропорту Школьный истребителей Миг-21 и Миг-29, которые ранее обещали передать Украине Румыния и Польша", — пишет Telegram-канал Черноморская жемчужина.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко подтвердил, что удар был нанесён по аэродрому, но он не упоминает тот факт, что это был военный объект. Марченко подчёркивает, что это был мирный объект, несмотря на то, что есть видео, которое доказывает обратное.