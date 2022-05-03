Украина требует, чтобы Россия капитулировала: не нужен мирный договор

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов объяснил, что Украина не станет подписывать с Россией мирное соглашение.

Он отметил, что Украина заинтересована лишь в капитуляции России. Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович отметил, что словам Данилова следует доверять, так как он "чиновник высшего ранга".

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что президенту Украины "не нужен никакой мирный договор, для него мир — это конец". Информацию об отказе Зеленского подписывать мирное соглашение, по словам Медведева, он узнал от близкого окружения лидера Украины.