Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявляет, что поставляемое оружие и деньги уже не помогают Украине. Запад воюет с Россией теперь и людьми.
Политик вспоминает войны в Италии, когда франкисты одержали победу. В тот период международная помощь оказывалась обеим сторонам, но в нынешней ситуации Росси помощь никто не оказывает. Но она в ней и не нуждается, ведь российская армия состоит из профессионалов, а резервы не истощены.
"Западные политики понимают, что иначе украинские войска уже давно бы не выдержали, поэтому мы воюем с Западом напрямую. Запад воюет с нами уже не только деньгами и вооружением, но и своими людьми", — сообщил Бородай порталу "Украина.Ру".
США и их заокеанские партнёры из-за антироссийских санкций сами себя загнали в тупик.