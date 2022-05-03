Бородай информирует: западное оружие уже не помогает ВСУ. На Украину шлют солдат

Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявляет, что поставляемое оружие и деньги уже не помогают Украине. Запад воюет с Россией теперь и людьми.

Политик вспоминает войны в Италии, когда франкисты одержали победу. В тот период международная помощь оказывалась обеим сторонам, но в нынешней ситуации Росси помощь никто не оказывает. Но она в ней и не нуждается, ведь российская армия состоит из профессионалов, а резервы не истощены.