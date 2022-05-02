Ходарёнок: американские гаубицы на Украине ждёт незавидная участь

В СМИ появляется информация, что США отправляют на Украину артиллерийские системы большой мощности и дальности. Страны НАТО тоже обещают ВСУ помощь в виде своих гаубиц. Но судьба у них будет незавидной, считает военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Речь идёт о буксируемых гаубицах М777 и М198. Но для начала нужно, чтобы эта военная техника действительно прибыла на территорию Украины, сейчас это лишь "бумажные пушки", рассуждает эксперт. Но даже, если они и будут доставлены, то до зоны боевых действий вряд ли доедут, так как ВС РФ уничтожат её при транспортировке или в районах обслуживания и обучения.

В огневом поражении Украина не сможет добиться преимущества, так как российская армия имеет тотальное превосходство в количестве артиллерии.