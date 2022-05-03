Минобороны: ВС РФ ликвидировали более 2,7 тысяч украинских БТР и танков

Согласно заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, российские войска уничтожили более 2,7 тысяч бронемашин и танков ВСУ за время спецоперации на Украине.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники", - такие данные представил Конашенков во время брифинга 3 мая.

Отдельно упомянул генерал-майор достижения российской авиации, которой удалось уничтожить 69 опорных пунктов и мест скопления военной техники и войск ВСУ.

В ночь на 3 мая ВКС РФ ракетными ударами поразили шесть украинских военных объектов.