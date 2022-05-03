Военные России захватили украинский танк Т-64 с редкими пулями внутри

В ходе наступления на севере бывшей Донецкой области в направлении Красного Лимана российские подразделения захватили украинский танк Т-64, внутри которого обнаружилась довольно редкая находка. Об этом сообщил "Русской весне" военный источник.

У танка в боекомплекте были редкие зажигательные пули МДЗ-М. Они после попадания самовоспламеняются и поджигают небронированную технику.

Издание отмечает, что украинцы, конечно, хотели бы победно нестись вперёд на американских "Абрамсах". Однако в реальности воевать им приходится на том, что осталось от советского наследия.

Танк Т-64 — был разработан в СССР в конце 60-х годов. С тех пор он пережил множество модификаций, показав себя вполне надежной боевой машиной.