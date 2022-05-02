Ходарёнок оценил польские танки Т-72М: пострелять успеют, но долго не проживут

На Украину прибыли польские танки Т-72М1 и Т-72М1R. Их много — 200 единиц, и это серьёзная сила, которая может создать напряжённость на одном из участков фронта, однако долго они не протянут. Такое мнение высказал полковник запаса, журналист Михаил Ходарёнок.

Эксперт заметил, что тот факт что танки способны двигаться, ещё не значит, что они исправны. И особенно много вопросов к Т-72М1, которые много лет стояли.

Что касается модификации Т-72М1R, то, по словам военного аналитика, единственным критическим отличием от советского старья на них является тепловизор, но радикального превосходства в бою это не даст.

Танки прибыли на Украину без динамической защиты, добавил журналист. А это значит, что они уязвимы для всех типов РПГ, включая и советские ПГ-7В.

"Вывод: 200 танков можно поставить как стационарные укрепления. Они, возможно, успеют даже пострелять, но в бою проживут недолго", — вынес вердикт полковник запаса.

Ранее Ходарёнок оценил боевые качества, поставленного Данией БТР "Пиранья 3". По его мнению, эта техника на Украине превратится в груду металлолома.