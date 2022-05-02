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Автор Петр Ермилин

Ходарёнок оценил польские танки Т-72М: пострелять успеют, но долго не проживут

Силовые структуры

На Украину прибыли польские танки Т-72М1 и Т-72М1R. Их много — 200 единиц, и это серьёзная сила, которая может создать напряжённость на одном из участков фронта, однако долго они не протянут. Такое мнение высказал полковник запаса, журналист Михаил Ходарёнок.

Ходарёнок оценил польские танки Т-72М: пострелять успеют, но долго не проживут

Эксперт заметил, что тот факт что танки способны двигаться, ещё не значит, что они исправны. И особенно много вопросов к Т-72М1, которые много лет стояли.

Что касается модификации Т-72М1R, то, по словам военного аналитика, единственным критическим отличием от советского старья на них является тепловизор, но радикального превосходства в бою это не даст.

Танки прибыли на Украину без динамической защиты, добавил журналист. А это значит, что они уязвимы для всех типов РПГ, включая и советские ПГ-7В.

"Вывод: 200 танков можно поставить как стационарные укрепления. Они, возможно, успеют даже пострелять, но в бою проживут недолго", — вынес вердикт полковник запаса.

Ранее Ходарёнок оценил боевые качества, поставленного Данией БТР "Пиранья 3". По его мнению, эта техника на Украине превратится в груду металлолома.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу дания россия польша украина
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