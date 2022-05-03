Мариупольчанка месяц пряталась в подвале с сыном-инвалидом, боясь зверств ВСУ

Семью жительницы Мариуполя Ирину спасли военные российской армии. Целый месяц она была вынуждена прятаться в подвале с годовалым сыном-инвалидом, чтобы зверства солдат ВСУ не коснулись ни её саму, ни её близких. Женщина рассказывает, что украинские бойцы расстреливали и насиловали женщин.

"Мы месяц вместе с мужем просидели в подвале 14-й школы Орджоникидзевского района. Украинские войска не помогали, их не было просто. Даже воды нам не дали. Они бегали там где-то, стреляли — мы слышали. И вывела нас Россия, не украинцы. Помощь нам давали чеченцы. Украинцы расстреливали тупо в голову женщин, детей били", — цитирует Ирину портал "360".

Ребенку уже оказывают медицинскую помощь, возвращаться им больше некуда — квартира со всеми документами сгорела.