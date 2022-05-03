Кадыров призвал поставить точку в спецоперации и занять всю Украину

Нужно начать второй этап и провести спецоперацию не только в Луганской и Донецкой областях, а на всей территории Украины. Такое мнение высказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в видеообращении.

Он заметил, что это нужно сделать, так как все мировые государства, имеющие, по их словам, самое лучшее оружие, "нагло обеспечивают Украину" и продают это оружие местным жителям. А это уже мировой хаос и беспредел, считает Кадыров.

Чтобы поставить точку, надо начать второй этап и зайти в Киев, Харьков, Херсон и другие города, поставить туда власть, которая будет управлять своим народом, и продолжить дальше вести диалог со всеми государствами, добавил политик.

Рамзан Ахматович обратился с призывом к президенту РФ Владимиру Путину принять такое решение, причём сделать это как можно быстрее.

"Мы готовы выполнить любую поставленную задачу в любой точке мира беспрекословно", — заявил Кадыров.

Он также призвал украинцев задуматься о том, как сделать так, чтобы спасти своё государство и свой народ.