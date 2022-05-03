Британский наёмник Хилл о сослуживцах на Украине: "Отрезали пальцы и пытали"

Пленный британский наёмник Эндрю Хилл рассказывает, что воевать за Украину приезжают военные преступники и садисты.

Они рассчитывают поучаствовать в "сафари".

Хилл уже имел боевой опыт: служил в британских сухопутных силах, воевал в Афганистане. Он военный инструктор с немалым боевым опытом. На Донбасс англичанин приехал в составе группы западных наёмников. Кого-то уже ликвидировали, кто-то в бегах.

В плену он "сдал" своих коллег, которые тоже за деньги совершали преступления против мирных жителей Республик.

По его словам, на Украине оказался настоящий ад. Он рассказывает про наёмников, приехавших сюда со всего света, которые ради денег готовы выполнить любое преступление.

Хилл признал, что сюда они приехали не столько ради денег, а ещё и потому, что получают удовольствие. Не зная языков, они калечат и убивают всех подряд. Британец ранее не видел такой жестокости.

"Иностранные наёмники пытают российских военных и пророссийских активистов. Они отрезают им пальцы и пытают их… Большинство поддерживают нацистскую идеологию. Они с гордостью носят татуировки со свастиками и эмблемами SS. К сожалению, я оказался на стороне этих ужасных людей, и сам того не желая, стал соучастником преступлений", — оправдывается британец перед корреспондентом ВГТРК Андреем Руденко.

Он якобы признаёт свои ошибки и надеется вернуться домой.

Однако статья Уголовного Кодекса ДНР за его "деятельность" предусматривает смертную казнь…