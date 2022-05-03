Сдавшийся автор фразы о русском корабле, сказал, что снова готов убивать россиян

Автор грозной фразы о русском корабле, ставшей украинским символом, сдавшийся после произнесения этой фразы в плен, сказал, что к ним в плену плохо относились.

Также этот солдат, который при первой возможности поднял руки перед врагом, заявил, что хочет и дальше рубать "рашистских орков".

"Я готов идти дальше, рубить орков. За нами правда и победа. Мы очень сильный народ и никакие рашисты не смогут сюда влезть", — говорит "смелый" воин.

Напомним, украинские военные с острова Змеиный в один голос утверждали, что разговора, в котором русский корабль был послан матом, никогда не было.

82 силовика Украина официально похоронила. Зеленский с горечью в обращении заявлял, что погибшие украинские защитники получат Героя Украины посмертно.

Позже оказалось, что бандеровцы в добром здравии и скоро увидятся со своими семьями. Для них даже был открыт специальный коридор, чтобы вывести из места военной спецоперации.

Теперь же этому боевику нужно молиться, чтобы не попасть в плен снова.