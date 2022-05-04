Гендиректор "Азовстали": бомбоубежища выдержат прямое попадание ядерной бомбы

Пять бомбоубежищ на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы.

Об этом в интервью BBC рассказывает гендиректор завода Энвер Цкитишвили.

По его словам, дирекция предприятия задумалась о бомбоубежищах ещё в 2014 г., когда город попал под удары тяжёлой артиллерии. Гендиректор ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" говорит, что они стали восстанавливать бомбоубежища, оставшиеся со времён СССР.

Их было 36 штук, а находиться в них одновременно могли 12 006 человек, говорит Цкитишвили и добавляет, что на комбинате тогда работало 10 847 человек.

"Открыли архивы… увидели, что там было пять очень мощных бомбоубежищ, которые выдерживали согласно нормам советского законодательства… попадание одного прямого ядерного удара", — сообщает гендиректор.

Он добавил, что толщина между потолком подземных тоннелей и поверхностью — минимум 8 метров. Но это коммуникационные тоннели, являющиеся переходами между бункерами, сами же бомбоубежища находятся еще глубже, подчёркивает Цкитишвили.

Теперь ВС РФ и силы ДНР точно представляют сложность поставленной задачи. Значит, тем почётнее будет победа.