В районе "Азовстали" опять стрельба, но эвакуация мирных жителей продолжается

ВСУ и нацисты полка "Азов"* воспользовались режимом тишины в Мариуполе и вышли на огневые позиции завода "Азовсталь".

Об этом заявило Минобороны РФ.

Боевики вышли из укрытий, заняли огневые позиции в зданиях и на территории металлургического комбината. ВС РФ и силы ДНР сейчас используют артиллерию и авиацию и уничтожают боевиков. Российская армия начала точечные удары еще ночью.

Боевики используют в основном стрелковое оружие, потому что у нацистов уже нет тяжелого вооружения.

Но, несмотря на боевые действия, эвакуация гражданских лиц продолжается. С территории завода 3 мая в Безыменное вывезли еще 149 человек, среди которых 22 ребенка.

Экс-мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее заявил Reuters, что в укрытиях "Азовстали" еще находятся около 200 гражданских. РФ данную информацию не комментирует.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.