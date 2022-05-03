ВСУ и нацисты полка "Азов"* воспользовались режимом тишины в Мариуполе и вышли на огневые позиции завода "Азовсталь".
Об этом заявило Минобороны РФ.
Боевики вышли из укрытий, заняли огневые позиции в зданиях и на территории металлургического комбината. ВС РФ и силы ДНР сейчас используют артиллерию и авиацию и уничтожают боевиков. Российская армия начала точечные удары еще ночью.
Боевики используют в основном стрелковое оружие, потому что у нацистов уже нет тяжелого вооружения.
Но, несмотря на боевые действия, эвакуация гражданских лиц продолжается. С территории завода 3 мая в Безыменное вывезли еще 149 человек, среди которых 22 ребенка.
Экс-мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее заявил Reuters, что в укрытиях "Азовстали" еще находятся около 200 гражданских. РФ данную информацию не комментирует.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.