МО РФ: за ночь уничтожены шесть электроподстанций и 40 военных объектов ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные оружием большой дальности морского и воздушного базирования ликвидировали шесть тяговых электроподстанций у железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка.

В ведомстве отметили, что через них украинским военным в Донбассе поставлялось оружие, боеприпасы, произведённые в Соединённых Штатах и Европе.

По информации Минобороны, за прошедшую ночь российской армией уничтожены 40 украинских военных объектов, в частности, понтон в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники.