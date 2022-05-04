MI-6: взятие Северодонецка и Краматорска позволит ВС РФ отсечь ВСУ в регионе

По данным британской разведки MI-6, российские войска намерены взять под контроль Северодонецк и Краматорск. После этого ВС РФ осуществят серьёзное продвижение в направлении северного Донбасса и обеспечат себе плацдарм для дальнейшего окружения украинской группировки.

MI-6 сообщает, что для достижения задач российская армия и подразделения Народной милиции ЛДНР развернули 22 батальонные тактические группы около города Изюм в Харьковской области.