По данным британской разведки MI-6, российские войска намерены взять под контроль Северодонецк и Краматорск. После этого ВС РФ осуществят серьёзное продвижение в направлении северного Донбасса и обеспечат себе плацдарм для дальнейшего окружения украинской группировки.
MI-6 сообщает, что для достижения задач российская армия и подразделения Народной милиции ЛДНР развернули 22 батальонные тактические группы около города Изюм в Харьковской области.
"В обновлении в Twitter британская военная разведка заявила, что Россия намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить города Краматорск и Северодонецк", — сообщает данные MI-6 Reuters.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.