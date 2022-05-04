Вооружённые силы России контролируют Мариуполь. Об этом заявил руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания.
Он также отметил, что на освобождённых от украинских националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. По его словам, это происходит и в Мариуполе, который считается крупнейшим промышленным и транспортным узлом на Азовском море.
"Город находится под контролем российской армии", — подчеркнул Шойгу.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинские националисты удерживают в бункерах завода "Азовсталь" гражданское население. Как отметил политик, в одном из подвалов находятся больше 150 мирных жителей, в другом — 170 раненых.
3 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о нарушении "режима тишины" со стороны Украины в Мариуполе.
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.