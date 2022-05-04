Глава Минобороны Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии

Вооружённые силы России контролируют Мариуполь. Об этом заявил руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания.

Он также отметил, что на освобождённых от украинских националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. По его словам, это происходит и в Мариуполе, который считается крупнейшим промышленным и транспортным узлом на Азовском море.

"Город находится под контролем российской армии", — подчеркнул Шойгу.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинские националисты удерживают в бункерах завода "Азовсталь" гражданское население. Как отметил политик, в одном из подвалов находятся больше 150 мирных жителей, в другом — 170 раненых.

3 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о нарушении "режима тишины" со стороны Украины в Мариуполе.