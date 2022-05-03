Минобороны РФ: неонацисты продолжают срывать эвакуацию из Мариуполя

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты продолжают нарушать "режим тишины" и обстреливают гуманитарные коридоры.

Он подчеркнул, что российская сторона каждый день с 08:00 до 20:00 открывают "зелёные коридоры", чтобы эвакуировать мирных жителей из Мариуполя. При этом Мизинцев отметил, что эвакуация открыта сразу по нескольким направлениям — на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик и Украины.

Ранее Мизинцев рассказал, что в Запорожье националистами готовится очередная провокация. Боевики хотят взорвать дамбу и затопить несколько городов, обвинив ВС РФ.