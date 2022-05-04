Песков: штурм "Азовстали" в Мариуполе не ведётся

В Мариуполе нет штурма металлургического комбината "Азовсталь". Российские военные подавляют попытки противника выйти на огневые позиции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать каких-то изменений в тактике действий России вокруг данного объекта.

Представитель Кремля напомнил, что верховный главнокомандующий Владимир Путин лично отдал приказ об отмене штурма. Штурма нет, заявил Песков.

По его словам, сейчас в "Азовстали" возникают обострения из-за того, что боевики выходят на огневые позиции. Однако эти попытки подавляются оперативно, и пока ничего другого не стоить ждать, добавил пресс-секретарь.

Ранее жительница Мариуполя Тамара Сбанук, вышедшая с территории завода, рассказала, зачем боевики выводили наверх и снимали мирных граждан.