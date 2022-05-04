Боевики, скрывающиеся в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе, выводили мирных жителей из укрытий наверх для картинки. Об этом рассказала вышедшая с территории завода горожанка Тамара Сбанук.
Она говорит, что ждали все целый день. Затем пришли всушники и потребовали, чтобы 25 человек собрались за полчаса. Это были дети с мамами и пожилые люди с палочками.
По словам Сбанук, людей вывели, и стояли они долго. Потом спустились назад в бункер, так как уже замёрзли. Сделали объявление об окончании режима тишины.
"Как говорили очевидцы, которые спустились, их вроде как для картинки снимали. Как поднимались — снимали, пока стояли — снимали, и как спустились — снимали на телефон… Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили", — предположила жительница Мариуполя в беседе с РИА Новости.
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