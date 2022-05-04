Очевидица Сбанук: боевики на "Азовстали" снимают мирных жителей для картинки

Боевики, скрывающиеся в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе, выводили мирных жителей из укрытий наверх для картинки. Об этом рассказала вышедшая с территории завода горожанка Тамара Сбанук.

Она говорит, что ждали все целый день. Затем пришли всушники и потребовали, чтобы 25 человек собрались за полчаса. Это были дети с мамами и пожилые люди с палочками.

По словам Сбанук, людей вывели, и стояли они долго. Потом спустились назад в бункер, так как уже замёрзли. Сделали объявление об окончании режима тишины.