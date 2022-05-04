В Киеве сообщают, что с украинскими военными на "Азовстали" потеряна связь

В Киеве сообщают, что с украинскими военнослужащими на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе потеряна связь.

На данный момент там проводятся весьма активные действия со стороны российской армии и сил ДНР.

"Российские войска атакуют завод танками, артиллерией, а также с кораблей и авиацией. К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь", — заявляет из Киева бывший мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как сообщает военный корреспондент Семён Пегов, по территории завода, в места, где прячутся под землёй боевики, помимо артиллерии нанёс удар комплекс самоходной реактивной системы разминирования УР-77 "Метеорит", более известный, как "Змей Горыныч".

Минометные расчетов Армии Росси тоже подавляют попытки националистов батальона "Азов"*, блокированных на меткомбинате, вести огонь. Все выползки бандеровце наши бойцы фиксируют и оперативно пресекают.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.