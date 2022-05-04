Комитет ГД по обороне: Мобилизацию в РФ не предполагают ни сейчас, ни в будущем

Всеобщая мобилизация в России не предполагается ни сейчас, ни в будущем.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин.

А слухи о мобилизации разносятся для того, чтобы посеять некоторую неразбериху у населения, говорит он.

При этом зампреда Комитета отметил, что группировка Вооружённых сил РФ, которая выполняет задачу Верховного Главнокомандующего в специальной военной операции, справляется успешно, нанося урон живой силе противника и уничтожая западные образцы вооружения.

"Всеобщей мобилизации не предполагается, в том числе и в будущем", — подытожил Швыткин.

А вот на Украине, наоборот, началась четвёртая волна мобилизации…