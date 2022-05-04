EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Раненный на Украине солдат армии РФ 12 дней полз с гранатами в руках
Силы ДНР ведут огонь по "Азовстали" из гаубиц и систем "Град"
Politico: Трамп сможет решать судьбу США и не быть президентом
Украинка из Швейцарии хотела сделать приятное беженцам и поплатилась за это
MWМ: Польша поставила Украине оружие на семь миллиардов долларов
Обкатанные в Сирии ракеты "Оникс" стали кошмаром для Украины
Депутат Хамзаев согласился с Лавровым в споре о фашистах
Автор Дмитрий Плотников

Комитет ГД по обороне: Мобилизацию в РФ не предполагают ни сейчас, ни в будущем

Силовые структуры

Всеобщая мобилизация в России не предполагается ни сейчас, ни в будущем.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин.

А слухи о мобилизации разносятся для того, чтобы посеять некоторую неразбериху у населения, говорит он.

При этом зампреда Комитета отметил, что группировка Вооружённых сил РФ, которая выполняет задачу Верховного Главнокомандующего в специальной военной операции, справляется успешно, нанося урон живой силе противника и уничтожая западные образцы вооружения.

"Всеобщей мобилизации не предполагается, в том числе и в будущем", — подытожил Швыткин.

А вот на Украине, наоборот, началась четвёртая волна мобилизации…

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Главком ВС Польши приказал армии готовиться к вторжению на Украину

Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.

Главком ВС Польши приказал армии готовиться к вторжению на Украину
ВС России точными ракетными ударами вывели из строя железную дорогу во Львове
Мир. Новости мира
ВС России точными ракетными ударами вывели из строя железную дорогу во Львове
Силовые структуры
Захваченный на "Азовстали" канадский генерал оказался "важной шишкой"
Силовые структуры
WarGonzo: диверсанты атаковали биолабораторию НАТО в Мариуполе
Любовь Степушова Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО Любовь Степушова Ирина Шлионская Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает Ирина Шлионская Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер
Силовые структуры
Военные России захватили украинский танк Т-64 с редкими пулями внутри
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Последние материалы
Власти Крыма опровергли атаку на Крымский мост 9 мая
Райский уголок для ленивого дачника
Ким накаркал: в Николаеве — удар крылатыми ракетами
Раненный на Украине солдат армии РФ 12 дней полз с гранатами в руках
Силы ДНР ведут огонь по "Азовстали" из гаубиц и систем "Град"
Politico: Трамп сможет решать судьбу США и не быть президентом
Тысячелистник в саду: красиво и полезно
Американский эксперт: Ядерной войны не будет, но возможны пять её сценариев
Украинка из Швейцарии хотела сделать приятное беженцам и поплатилась за это
MWМ: Польша поставила Украине оружие на семь миллиардов долларов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников