Всеобщая мобилизация в России не предполагается ни сейчас, ни в будущем.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин.
А слухи о мобилизации разносятся для того, чтобы посеять некоторую неразбериху у населения, говорит он.
При этом зампреда Комитета отметил, что группировка Вооружённых сил РФ, которая выполняет задачу Верховного Главнокомандующего в специальной военной операции, справляется успешно, нанося урон живой силе противника и уничтожая западные образцы вооружения.
"Всеобщей мобилизации не предполагается, в том числе и в будущем", — подытожил Швыткин.
А вот на Украине, наоборот, началась четвёртая волна мобилизации…
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.