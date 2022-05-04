Арестович о штурме "Азовстали": "Эти товарищи решили окончательно победить"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович высказался о "тяжёлых кровопролитных боях" внутри комбината "Азовсталь". Он назвал происходящее "крутым наземным штурмом".

То, что вооружённым силам РФ удалось прорваться на территорию Азовстали, подтвердил Алексей Арестович.

"Эти товарищи решили окончательно победить Азовсталь и пошли в крутой наземный штурм. Главная задумка состоит в том, чтобы к 9 мая объявить о взятии Мариуполя. Они пошли в атаку, наши ребята их выбили, но эта ситуация крайне критическая. Президент бросил все силы дипломатии, чтобы решить проблему", — объяснил советник Зеленского.

Командир "Азова"* Денис Прокопенко отметил, что солдаты РФ прорвались на "Азовсталь" ещё 3 мая.

Ранее Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил, как вооружённым силам РФ удалось проникнуть на территорию "Азовстали".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.