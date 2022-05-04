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Автор Елена Былкина

Арестович о штурме "Азовстали": "Эти товарищи решили окончательно победить"

Силовые структуры

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович высказался о "тяжёлых кровопролитных боях" внутри комбината "Азовсталь". Он назвал происходящее "крутым наземным штурмом".

Арестович о штурме "Азовстали": "Эти товарищи решили окончательно победить"

То, что вооружённым силам РФ удалось прорваться на территорию Азовстали, подтвердил Алексей Арестович.

"Эти товарищи решили окончательно победить Азовсталь и пошли в крутой наземный штурм. Главная задумка состоит в том, чтобы к 9 мая объявить о взятии Мариуполя. Они пошли в атаку, наши ребята их выбили, но эта ситуация крайне критическая. Президент бросил все силы дипломатии, чтобы решить проблему", — объяснил советник Зеленского.

Командир "Азова"* Денис Прокопенко отметил, что солдаты РФ прорвались на "Азовсталь" ещё 3 мая. 

Ранее Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил, как вооружённым силам РФ удалось проникнуть на территорию "Азовстали".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир зеленский
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