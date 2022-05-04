МВД Украины: подземные тоннели "Азовстали" показал россиянам предатель

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил, как вооружённым силам РФ удалось проникнуть на территорию "Азовстали".

Представитель МВД Украины заявил, что россияне узнали о существовании подземных ходов от экс-сотрудников завода "Азовсталь". Это позволило российским войскам начать штурм ранее секретных тоннелей.

"Российские подонки нашли предателя из числа сотрудников комбината "Азовсталь", какого-то электрика, который показал тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя", — объяснил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ранее глава фракции партии "Слуга народа" Верховной Рады Давид Арахамия в интервью RFE рассказал, что российские военные вошли на территорию завода "Азовсталь".