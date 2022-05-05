Войска России плотным огнём РСЗО подавили позиции ВСУ на окраинах Николаева

Российские военные нанесли серию ударов по передовым позициям украинских силовиков в Николаевской области. ВС РФ в ходе военной спецоперации подавили огневые точки и разрушили линию обороны противника к юго-востоку от административного центра региона.

Позиции украинской армии были ликвидированы в результате длительного огня от применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) на окраинах Николаева.

На данный момент информации о потерях украинской стороны не поступало, передаёт "Военное обозрение".