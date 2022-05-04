Нескончаемый поток поездов, везущих оружие на Украину, очень на то похоже, начинает оскудевать. Но не потому, что западные страны одумались и перестали накачивать Незалежную "летальной помощью". А потому, что Россия наконец-то начала реализовывать собственное предупреждение, ранее неоднократно озвученное:
мы будем наносить прицельные удары по поездам с оружием из Европы, как только они въедут на территорию Украины.
Вечером 3 мая российские войска ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре сразу шести областей Украины:
по которым с запада на восток шли составы с техникой и боеприпасами.
Как сообщил украинским СМИ Александр Камышин, глава компании "Украинские железные дороги", ВС РФ разбомбили за вечер шесть железнодорожных станций и "ряд других стратегических объектов" в центральных и западных областях Украины.
"Повреждения тяжелые, задержано движение 14 поездов. Среди железнодорожников и пассажиров пострадавших нет", — рассказал Камышин.
"Во Львове атаке наших ракет подвергся ЖД узел, как раз где находились составы с этими заокеанскими боеприпасами: снарядами калибром 155 мм к американским гаубицам", — сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко.
По словам же львовского мэра Андрея Садового, были повреждены три электроподстанции, обесточены две насосные станции из-за чего начались перебои с водой и интернетом.
Также в результате ракетных ударов перестали функционировать железнодорожные транспортные узлы в Кировоградской и Волынской областях. Например, уничтожена подстанция в пгт Воловец в Мукачевском районе — одна из десяти крупнейших на Украине.
В Закарпатье, которое ранее ещё не подвергалось ракетным ударам, "не досчитались" одного ЖД объекта. Плюс — поврежден распределительный газопровод.
"Это очень хороший признак, и я надеюсь, что сила ударов будет только нарастать, не давая времени противнику на ремонт и восстановление путей сообщения, тяговых подстанций и всего прочего", — комментирует военкор Герман Куликовский.
Экс-замглавы МВД Украины Антон Геращенко, хорошо известный своими радикальными убеждениями, привычно для себя разразился проклятиями в адрес России. Как всегда — по-русски и местами матом. Но "ура-патриотично":
"Цель русских у…ов — уничтожить электрическую тягу на магистралях, связывающих ЕС с Центральной Украиной, чтобы снизить пропускную способность по подвозу топлива, продовольствия и вооружения.
Но ничего у них не выйдет! Не будет электротяги, повезём на тепловозах или на грузовиках. В крайнем случае, как в те времена, когда казаки били москалей — повезём снаряды на волах, но выкинем из Украины б…."
Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.