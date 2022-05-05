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Автор Мария Карева

Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе

Силовые структуры

По мнению генерал-полковника Андрея Картаполова, на данный момент подходит к концу важный этап по установлению контроля над Мариуполем.

Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе

В городе осталось только одно препятствие - засевшие на территории металлургического комбината украинские боевики. Картаполов убеждён, что в скором времени эта проблема будет решена.  

Генерал-полковник отметил, что следующие задачи спецоперации будут известны после разгрома самой большой группировки ВСУ в Донбассе. 

"На востоке Украины сосредоточена самая боеспособная часть ВСУ, численность которой может достигать 100 тысяч человек. Запад пытается подпитать её вооружениями и боеприпасами. Для нас сейчас главное сорвать эти поставки, сведя к минимуму боевой потенциал, разгромить, либо взять в плен живую силу противника", — пояснил Картаполов в интервью ИА SM-News.

Он подчеркнул, что после достижения этих целей картина на Украине резко поменяется, в том числе для США и их союзников.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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