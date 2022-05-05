Освобождённые с "Азовстали": боевики давно не подчиняются Зеленскому

Остающиеся на металлургическом заводе "Азовсталь" боевики не подчиняются ни командованию, ни даже президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказали освобождённые мариупольцы.

По их словам, "ставку" нацбаты делают на иностранные власти.

"Говорили, что Киев и Зеленский далеко, ничего он не решает и не сможет, даже если бы захотел. Одна надежда у них на американцев или англичан", — рассказал один из собеседников агентства РИА Новости.

По словам мирных жителей, которых удалось освободить, подобные разговоры были ежедневно, а вот приказы поступали только изредка.

Ранее Pravda. Ru цитировала источник в штабе по эвакуации с "Азовстали" о том, что боевики скрывали от мирных жителей информацию гумкоридорах, которые российская сторона формировала ежедневно.