Раненый боевик ВСУ расплакался на больничной койке: "Бросили они нас"

Силовик украинской армии получил ранения в результате боевых действий и попал в плен российской армии. Уроженец города Краматорск рассказал, что военное командование отправило сражаться неопытных солдат и сбежало. Во время боевых действий командование ВСУ перестало выходить на связь.

"Бросили они нас", — сказал пленный.

В ходе беседы с военными корреспондентами солдат передал привет матери и не смог сдержать слёз. Украинский военный призвал своих товарищей сложить оружие, передает "Русская весна".