Силовик украинской армии получил ранения в результате боевых действий и попал в плен российской армии. Уроженец города Краматорск рассказал, что военное командование отправило сражаться неопытных солдат и сбежало. Во время боевых действий командование ВСУ перестало выходить на связь.
"Бросили они нас", — сказал пленный.
В ходе беседы с военными корреспондентами солдат передал привет матери и не смог сдержать слёз. Украинский военный призвал своих товарищей сложить оружие, передает "Русская весна".
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.