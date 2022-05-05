Подполковник Марочко: ВСУ угрожали жителям освобождённых городов ЛНР

Представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики, подполковник Андрей Марочко заявил, что на территории освобождённых городов и сёл ЛНР продолжали действовать диверсанты украинской армии.

По словам военного, они угрожали местным чиновникам и запугивали мирных жителей.

"Диверсионные группы стараются навести панику, хаос на освобождённых территориях. Они работают не против нас, а против мирных жителей, которые переходят на сторону Луганской Народной Республики. Запугивают жителей, тех, кто пожелал продолжить службу гражданскую, — местных чиновников", — рассказал Марочко в беседе с RT.

Как подчеркнул военный, на освобождённых территориях остаются радикалы и националисты. По словам подполковника, терроризируют украинские диверсанты мирных людей по телефону.