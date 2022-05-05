Заместитель командира неонацистского украинского формирования "Азов"*, блокированного российскими войсками в Мариуполе, боевик Святослав Паламарь с позывным "Калина" записал новое обращение к мировым лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому из бункеров "Азовстали".
На этот раз он пожаловался на критическую ситуацию, сложившуюся на заводе, и призвал отреагировать на неё мировое сообщество и верховного главнокомандующего. "Калина" попросил дать возможность унести тела погибших боевиков, чтобы с ними можно было попрощаться.
Также Паламарь добавил, что россияне прорвались на территорию завода три дня назад.
Ранее стало известно о ликвидации в "Азовстали" в ходе зачистки от нацистов психолога "азовцев"* Натальи Луговской.
*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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