Замкомандира "Азова"* Паламарь обратился к мировым лидерам и Зеленскому

Заместитель командира неонацистского украинского формирования "Азов"*, блокированного российскими войсками в Мариуполе, боевик Святослав Паламарь с позывным "Калина" записал новое обращение к мировым лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому из бункеров "Азовстали".

На этот раз он пожаловался на критическую ситуацию, сложившуюся на заводе, и призвал отреагировать на неё мировое сообщество и верховного главнокомандующего. "Калина" попросил дать возможность унести тела погибших боевиков, чтобы с ними можно было попрощаться.

Также Паламарь добавил, что россияне прорвались на территорию завода три дня назад.

Ранее стало известно о ликвидации в "Азовстали" в ходе зачистки от нацистов психолога "азовцев"* Натальи Луговской.

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.