В Мариуполе ликвидирована психолог батальона "Азов"* Луговская

В Мариуполе уничтожена психолог неонацистского формирования "Азов"* Наталья Луговская. Об этом сообщает ANNA-News.

Психолог ликвидирована во время проведения операции по зачистке от украинских боевиков территории завода "Азовсталь". Луговская является матерью боевика-снайпера полка "Азов"* с позывным Баррет, уничтоженного бойцами ДНР в 2018 году.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о ликвидации под Мариуполем одного из самых жестоких украинских карателей Сергея Баламутовского, известного под прозвищем "Шпрот-Скальд".

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и защите республик Донбасса 24 февраля.

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.