CNN: США предоставили Киеву разведданные для удара по крейсеру "Москва"

Разведданные, которые Украине предоставили власти США, позволили нанести удар по российскому крейсеру "Москва", заявили американские журналисты со ссылкой на проверенный источник в военных кругах.

Согласно информации, речь идёт о конкретном месте нахождения крейсера.

"Украинские силы, заметив российский военный корабль в Чёрном море, позвонили своим американским контактам, чтобы подтвердить, что это действительно "Москва", сообщили CNN источники, знакомые с событиями. США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении", — цитирует источник CNN.

Как отмечает издание, неизвестно, знали ли американские власти о планах Киева нанести удар по кораблю. Кроме того, в статье подчеркнули, что в данном решении США участие не принимали.