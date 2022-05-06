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Автор Екатерина Широкова

CNN: США предоставили Киеву разведданные для удара по крейсеру "Москва"

Силовые структуры

Разведданные, которые Украине предоставили власти США, позволили нанести удар по российскому крейсеру "Москва", заявили американские журналисты со ссылкой на проверенный источник в военных кругах.

Согласно информации, речь идёт о конкретном месте нахождения крейсера.

"Украинские силы, заметив российский военный корабль в Чёрном море, позвонили своим американским контактам, чтобы подтвердить, что это действительно "Москва", сообщили CNN источники, знакомые с событиями. США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении", — цитирует источник CNN.

Как отмечает издание, неизвестно, знали ли американские власти о планах Киева нанести удар по кораблю. Кроме того, в статье подчеркнули, что в данном решении США участие не принимали.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
сша украина
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