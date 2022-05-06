Аналитики ISW не подтвердили данные о контрнаступлении ВСУ под Харьковом

Ранее главком ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что украинская армия начинает контрнаступление под Харьковом. Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) прокомментировали заявление генерала и отметили, что за последние сутки не отмечается никаких активных действий со стороны украинской армии. Это говорит о том, что нельзя подтвердить слова Залужного о контрнаступлении.

"Украинские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов за последние 24 часа", - отмечается в сводке.

Более того, аналитики предполагают, что ВС РФ полностью освободят завод "Азовсталь" в ближайшие дни.