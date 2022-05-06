Коротченко: заявление о контрнаступлении ВСУ под Изюмом и Харьковом — блеф

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия готовится пойти в контрнаступление в районе Харькова и Изюма. По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, эти заявления являются блефом во время информационной войны. С другой стороны, высказывание Залужного можно расценивать как попытки вселить уверенность солдатам ВСУ. На данный момент командованию украинской армии выгодно изображать победу в тех регионах, где нацбаты и ВСУ не отличились особыми успехами.

Эксперт полагает, что за высказыванием главкома ВСУ могут стоять локальные атаки или удержание некоторых позиций. Однако, по мнению Коротченко, не стоит воспринимать подобные заявления как истинные планы Киева.