Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия готовится пойти в контрнаступление в районе Харькова и Изюма. По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, эти заявления являются блефом во время информационной войны. С другой стороны, высказывание Залужного можно расценивать как попытки вселить уверенность солдатам ВСУ. На данный момент командованию украинской армии выгодно изображать победу в тех регионах, где нацбаты и ВСУ не отличились особыми успехами.
Эксперт полагает, что за высказыванием главкома ВСУ могут стоять локальные атаки или удержание некоторых позиций. Однако, по мнению Коротченко, не стоит воспринимать подобные заявления как истинные планы Киева.
"Сейчас в Донбассе идут упорные позиционные бои. Российские Вооружённые силы, а также армии ДНР и ЛНР наносят огневые удары по противнику, который окопался за хорошо эшелонированной оборонительной линией, оказывает упорное сопротивление, но тем не менее идет перемалывание военного потенциала Украины", — подчеркнул Коротченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
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