17-летнюю "беженку" Марию уличили в распространении фейков: "Врёт и не краснеет"

Украинская пресса похвасталась новой "звездой", которой стала 17-летняя беженка из Мариуполя Мария. Девушка рассказала общественности очередные сказки про "ужасы" родного города.

Мария записала видеообращение, которое быстро распространилось по украинским Телеграм-каналам. Девушка дрожащим голосом заявила, что спецслужбы России и ДНР организовали фильтрационные мероприятия на выезде из Мариуполя. Также девушка не забыла добавить истории о "русских оккупантах". Пользователи Сети сразу же заподозрили юную активистку во лжи.

"Врёт и не краснеет", — написали комментаторы.

"Страдания" 17-летней украинки начались сразу же после того, как Мариуполь был освобожден от нацистских формирований. Военные корреспонденты "Русской весны" провели расследование и выяснили, что Мария Вдовиченко имеет непосредственное отношение к нацбату "Азов"*.

"Назвать Вдовиченко невинной жертвой, увы, уже не получится — слишком глубоко затянули ее сети западных спецслужб. <…> Скорее всего, сама Мария еще не поняла, в какую страшную дьявольскую западню она угодила — и прозрение, увы, будет очень жестоким", — отмечают военкоры.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ